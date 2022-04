Glasner fiebert Halbfinale entgegen: "Größtes Spiel meiner Karriere"

Mi, 27.04.2022, 21.48 Uhr

Frankfurts Europa-Reise geht in die nächste Runde: Für Eintracht-Trainer Oliver Glasner ist das Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham United das "größte Spiel meiner Karriere". In London will die SGE den ersten Schritt in Richtung Endspiel machen.