"Es ist Halbzeit": Glasner warnt nach 2:1-Sieg vor verfrühter Euphorie

Fr, 29.04.2022, 08.22 Uhr

Nach dem 2:1-Sieg in der Europa League bei West Ham United denkt Eintracht-Coach Oliver Glasner schon an das Halbfinal-Rückspiel in Frankfurt und fordert von seinem Team "wieder eine Topleistung". Torhüter Kevin Trapp lobt derweil den mannschaftlichen Zusammenhalt.