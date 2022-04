Draisaitl sammelt weiter Selbstvertrauen für die Play-offs - Stützle und Sturm verlieren

Fr, 29.04.2022, 10.14 Uhr

Superstar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben sich in der NHL noch zu einem 5:4 nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks gekämpft - nachdem die Kanadier drei Mal in Rückstand geraten waren. In der ersten Runde der Play-Offs treffen die Oilers nun auf die Los Angeles Kings.