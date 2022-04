Prozess in London: Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Fr, 29.04.2022, 17.00 Uhr

Tennis-Ikone Boris Becker ist von einem Londoner Gericht am Freitag zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Zuvor war der 54-Jährige am 8. April von der Jury des Gerichts in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.