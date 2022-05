Top 5 der bestbezahlten Sportler: Messi vor James und Ronaldo

Do, 12.05.2022, 20.49 Uhr

Dreimal Fußball, zweimal NBA - und nicht eine einzige Frau: In der Liste der fünf bestverdienenden Sportler finden sich laut Forbes-Magazin auch in diesem Jahr viele alte Bekannte an der Spitze.