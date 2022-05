DEB-Team mit drittem Sieg auf Viertelfinalkurs

Do, 19.05.2022, 19.19 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Finnland einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang Dänemark in Helsinki nach 100-minütiger Verspätung wegen eines kleinen Feuers in der "Helsingin Jäähalli" mit 1:0. Durch den dritten Sieg in der vierten Partie verdrängte Deutschland den Weltranglistenzehnten von Platz drei in der Gruppe A.