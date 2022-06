1:1 in Italien - Flick unzufrieden: "Haben einiges nicht so gut gemacht"

So, 05.06.2022, 08.46 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick ist mit der Leistung der DFB-Elf beim 1:1 in Italien nicht zufrieden gewesen. "Wir haben einiges nicht so gut gemacht", sagte Flick nach dem Auftakt in der Nations League.