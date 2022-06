Wechsel nach Italien? AS Rom offenbar an Götze interessiert

So, 05.06.2022, 12.34 Uhr

Conference-League-Sieger AS Rom ist offenbar an WM-Held Mario Götze interessiert. Beim Team von Startrainer Jose Mourinho soll der 30-Jährige von der PSV Eindhoven den Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan ersetzen. Auch Benfica Lissabon soll Interesse an Götze zeigen.