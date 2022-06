Training mit allen 26 Nationalspielern vor England-Spiel

Herzogenaurach. Bundestrainer Hansi Flick hat im Abschlusstraining vor dem Nations-League-Spiel gegen England auf alle 26 Spieler zurückgreifen können.

Die DFB-Auswahl trainierte am Montag wieder im Teamquartier in Herzogenaurach. Auf dem Platz war auch wieder Marco Reus, der wegen eines Infekts erst am Samstag hatte anreisen können.

Für die Partie in der Allianz Arena hatte Flick nach dem 1:1 in Bologna gegen Italien Veränderungen in der Startelf angedeutet: "Jetzt geht es für uns Trainer darum, dass wir die aufstellen, die bei hundert Prozent Leistung sind."

Nach dem Spiel gegen die Three Lions stehen für die DFB-Auswahl die Partien in Budapest gegen Ungarn am kommenden Samstag sowie drei Tage später in Mönchengladbach wieder gegen Europameister Italien auf dem Programm.

