Tiger Woods verpasst US Open: "Mein Körper braucht mehr Zeit"

Di, 07.06.2022, 19.07 Uhr

Superstar Tiger Woods muss weiter auf sein Comeback bei der US Open warten. Der 46-Jährige sagte am Dienstag seine Teilnahme ab, nachdem er bereits bei der PGA Championship mit neuerlichen Problemen am Bein zu kämpfen hatte. Woods hatte im April 14 Monate nach einem schweren Autounfall sein Comeback gegeben.