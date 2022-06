Im Urlaub auf Ibiza: Stuttgarts Karazor festgenommen

Sa, 11.06.2022, 17.59 Uhr

Mittelfeldspieler Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Dies teilte der Bundesligist am in einer knappen Erklärung mit und führte aus, der Spieler bestreite jede strafbare Handlung.