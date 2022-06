Ideenlos und anfällig: DFB-Team auch in Ungarn nur 1:1

Sa, 11.06.2022, 22.39 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner in der Nations League Schwächen im WM-Jahr offenbart. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kam in Budapest gegen Ungarn im vierten Länderspiel in Folge nur zu einem 1:1 (1:1).