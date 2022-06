BVB: Manchester City vermeldet Transfer von Erling Haaland

Um 11 Uhr deutscher Zeit am Montagvormittag veröffentlichte Manchester City ein Foto, auf das viele in der Fußball-Welt seit Wochen warten: Erling Haaland im hellblau-weißen Trikot des englischen Meisters. Damit ist nun offiziell, was seit Wochen bereits hinter den Kulissen beschlossene Sache war: Der norwegische Star-Stürmer wechselt von Borussia Dortmund auf die Insel. Abgewartet hatte City für die Vollzugsmeldung noch die Länderspiel-Periode. Am Samstag hatte Haaland beim 3:2 seiner Norweger in der Nations League gegen Schweden zwei Tore erzielt.

"Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie. Ich habe City immer verfolgt und besonders in den vergangenen Jahren. Du kannst nichts anderes tun, als ihren Spielstil zu bewundern. Er ist aufregend und sie erspielen sich viele Chancen, was perfekt für einen Spieler wie mich ist", ließ sich der 21 Jahre alte Haaland in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Es ist sind so viele Weltklasse-Spieler in diesem Kader und Pep ist einer der größten Trainer der Geschichte. Daher glaube ich, dass ich am richtigen Ort bin, um meine Ambitionen zu erfüllen."

Erling Haaland erzielte für den BVB 86 Tore in 89 Spielen

Weiter sagte er: Ich will Tore erzielen, Trophäen gewinnen und mich als Fußballer verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass ich das hier machen kann. Das ist ein großartiger Wechsel für mich. Ich kann es kaum erwarten, in die Vorbereitung einzusteigen“, sagte Haaland, dessen Vater Alf Inge von 2000 bis 2003 ebenfalls für City spielte. Sportdirektor Txiki Begiristain sagte: "Er ist ein großes Talent und war in den vergangenen Saisons einer der besten Stürmer in Europa."

Der norwegische Nationalstürmer war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt. In 89 Spielen erzielte Haaland 86 Tore für den Bundesligisten und gewann 2021 mit den Schwarz-Gelben den DFB-Pokal. Mehrere Top-Klubs hatten um Haaland geworben. (mit dpa)

