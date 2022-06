NBA-Star Jokic in Serbiens Kader bei der Basketball-EM

Mi, 15.06.2022, 17.35 Uhr

Der Doppel-MVP fährt zur EM: NBA-Star Nikola Jovic führt die serbische Nationalmannschaft bei der Basketball-EM im September an. Die Vorrunde findet unter anderem in Köln statt, die Endrunde mit dem Finale am 18. September in Berlin.