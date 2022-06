Niederlage gegen Barca: Kiel verpasst Traumfinale gegen Wolff

Sa, 18.06.2022, 20.14 Uhr

Der THW Kiel hat das Finale der Champions League verpasst. Der deutsche Rekordmeister verlor beim Final Four in Köln gegen den Titelverteidiger FC Barcelona und muss den Traum vom fünften Titel in der Königsklasse begraben.