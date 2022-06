Djokovic verweigert weiter Impfung - US-Open-Start stark gefährdet

So, 26.06.2022, 10.24 Uhr

Novak Djokovic droht auch die US Open zu verpassen: Der 35-Jährige will sich weiter nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und dürfte deswegen derzeit nicht in die USA einreisen.