IOC-Präsident Bach spürt "neues Feuer" für Olympia in Deutschland

IOC-Präsident Bach spürt "neues Feuer" für Olympia in Deutschland

Fr, 01.07.2022, 18.21 Uhr

Thomas Bach spürt im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ein "neues Feuer und eine neue Begeisterung" für Olympische Spiele in Deutschland. Das sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag beim Jubiläumsempfang "Legacy for future" nahe des Münchner Olympiaparks.