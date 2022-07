F1: Sainz gewinnt in Silverstone - Punkte für Schumacher und Vettel

So, 03.07.2022, 18.48 Uhr

Carlos Sainz hat beim Klassiker in Silverstone in seinem 150. Formel-1-Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Mick Schumacher holte sich nach einem Schockmoment beim Start seine ersten WM-Punkte und Sebastian Vettel erreichte an seinem 35. Geburtstag Rang neun.