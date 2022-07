Begeisterung um DFB-Frauen: Über acht Millionen sehen EM-Kracher

Mi, 13.07.2022, 12.26 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen sorgen bei der EM in England durch ihre Erfolge in der Heimat zunehmend für Begeisterung. Über acht Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend die Liveübertragung in der ARD vom vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale durch den 2:0-Sieg gegen Spanien.