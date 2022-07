Historisch: Fraser-Pryce holt fünftes WM-Gold über 100 Meter

Mo, 18.07.2022, 08.23 Uhr

Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce hat zum fünften Mal den WM-Titel über 100 m gewonnen und damit Geschichte geschrieben. 13 Jahre nach ihrem ersten Triumph 2009 in Berlin setzte sich Fraser-Pryce in Eugene bei einem jamaikanischen Dreifachtriumph in 10,67 Sekunden durch.

