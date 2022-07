Historischer Negativrekord? Schwarzer WM-Tag für Krause und Klosterhalfen

Do, 21.07.2022, 12.53 Uhr

Schwarzer WM-Tag für die deutschen Leichtathletinnen: Auch Gesa Krause, Konstanze Klosterhalfen, Kristin Pudenz und Co. können die deutsche WM-Misere nicht beenden. An den letzten Wettkampftagen verbleiben in Eugene nur noch sehr wenige Medaillenkandidaten.

