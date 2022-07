Corona: DFB-Frauen im EM-Halbfinale ohne Bühl

Di, 26.07.2022, 16.53 Uhr

Die DFB-Fußballerinnen müssen im EM-Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch auf Klara Bühl verzichten. Die Flügelspielerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert, dies teilte der DFB am Dienstag per Twitter mit. Weitere Testungen des kompletten Teams und Staffs fielen negativ aus.

