Halbautomatische Abseitserkennung mittelfristig auch in Bundesliga

Mi, 03.08.2022, 16.53 Uhr

Die von der FIFA beschlossene Einführung der halbautomatischen Abseitserkennung bei der WM in Katar wird mittelfristig auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Das stellte Schiedsrichter-Chef Jochen Drees in Aussicht. Allerdings gab der 52-Jährige die "Kostenfrage" zu bedenken.

