Auf Ballhöhe! - Die Geschichten zum 1. Spieltag

Do, 04.08.2022, 06.23 Uhr

Neue Stars, neue Trainer, neue Saison: Am Freitag eröffnen Eintracht Frankfurt und Bayern München die Bundesliga-Saison 2022/23. Reißt die Leipziger Serie in Stuttgart? Gelingt Schalke eine erfolgreiche Rückkehr? Und wie schlagen sich Sadio Mane und Co.?

