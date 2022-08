Hammer-Urteil: Neun Jahre Haft für Griner

Do, 04.08.2022, 20.23 Uhr

US-Basketballstar Brittney Griner muss in Russland wegen Drogenschmuggels neun Jahre hinter Gitter. Dieses Urteil fällte am Donnerstag das Gericht in Chimki nahe Moskau. US-Präsident Joe Biden nannte das Strafmaß "inakzeptabel". Die 31-Jährige muss nun mehr denn je auf einen Gefangenenaustausch hoffen.

