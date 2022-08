Hitze in Italien lässt Gletscher schmelzen

Fr, 05.08.2022, 08.23 Uhr

Die derzeitige Hitze in Italien macht sich auch in den Alpen bemerkbar: Der Gletscher am Stilfser Joch taut stark; das Sommerskigebiet musste schließen. Im Winter gab es zudem deutlich weniger Schnee als üblich. Experten führen die Wetterphänomene auf den Klimawandel zurück.

