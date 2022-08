Tischtennis-Ass Ovtcharov über Krieg, Sanktionen und die EM

Am Mittwoch wurde München wachgerüttelt. Das Programm der Eröffnung der European Championships stand im Zeichen des Dreiklangs aus „träumerischer Ruhe“, „Erwachen“ und „leuchtendem Leben“. Zum Strahlen sollen die bayrische Landeshauptstadt ab diesem Donnerstag dann 4700 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus ganz Europa bringen. Ähnlich wie 2018 an anderer Stelle gelang.

Erfolg der Premiere 2018 überraschte

Der Sommer vor vier Jahren bescherte Europa unerwartet ein großes Sportfest. Während in Berlin die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten ihre Europameister ermittelten, kamen zeitgleich im schottischen Glasgow 4500 Athleten zu kontinentalen Titelkämpfen im Rudern, Schwimmen, Kunstturnen, Triathlon, Radsport und Golf zusammen. Die ersten European Championships waren geboren – sie sollten dem olympischen Sommersport zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Das gelang derart erfolgreich, dass es die Protagonisten unvorbereitet traf. „Wenn wir gewusst hätten, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit an dieser Multisport-EM ist, dann hätten wir die Vorbereitung sicherlich anders gesteuert und die Mädchen besser auf das eingestellt, was sie hier erwartet“, hatte die im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangene Turn-Bundestrainerin Ulla Koch in Glasgow gesagt.

Während die deutschen Leichtathleten sich in Berlin an der tollen Atmosphäre der Heimspiele berauschten, erlebten die Sportler in Schottland ein Event, das an Olympische Spiele erinnerte. In diesem Jahr, bei der zweiten Ausgabe der European Championships, kommen für die deutschen Starter beide Faktoren zusammen: Heimspiel und Mini-Olympia. In München beginnt an diesem Donnerstag mit den ersten Wettkämpfen die Multi-EM. 4700 Teilnehmer werden bis Sonntag, 21. August, in 177 Entscheidungen die Besten Europas in neun Sportarten ermitteln – das sind mehr als bei den Olympischen Winterspielen (109 Wettkämpfe, 2898 Athleten). 50 Jahre nach den Olympischen Spielen wird München wieder Schauplatz einer Sport-Großveranstaltung. „Das passt wunderbar zusammen“, sagt Marion Schöne, die Chefin des Olympiaparks und des Organisationskomitees.

Von Tischtennis über Klettern bis Rudern und Leichtathletik

Kletter-Ass Yannick Flohé: Erst Fußbruch, dann DurchbruchDie Veranstalter haben einiges auf die Beine gestellt: Neben dem Spitzensport gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Der Sport selbst verteilt sich über die ganze Stadt: Tischtennis wird im Audi Dome (lange bekannt als Rudi-Sedlmayer-Halle), der Heimat der Bayern-Basketballer, gespielt. Die Leichtathleten treten im Olympiastadion an, Ruderer und Kanuten sind auf der olympischen Regattastrecke in Oberschleißheim unterwegs, die Bahnradfahrer drehen ihre Runden in der Messehalle, der Olympiapark bietet den Triathleten, Turnern, BMX- und Mountainbike-Fahrern eine Bühne. Beachvolleyball und Klettern finden auf dem Königsplatz statt. Der Marathon und der Straßenradwettbewerb führen ebenfalls durch die Innenstadt. 450.00 Besucher an zehn Wettkampftagen erhoffen sich die Veranstalter, der Kartenvorverkauf indes lief etwas schleppend.

Für die Athletinnen und Athleten haben die European Championships einen besonderen Reiz. Die Ruderer, die in Glasgow noch mit einem verstärkten Nachwuchsteam angetreten waren, schicken ihre Besten. Für Tischtennis-Spielerin Sabine Winter, Vizeeuropameisterin im Doppel, kam die Veranstaltung genau zur richtigen Zeit. Nachdem sie vor zwei Jahren ihr Fachabitur nachgeholt hatte, fand sie sich an einem Scheidepunkt ihrer sportlichen Karriere wieder. „Als ich dann aber gefragt wurde, ob ich Botschafterin werden möchte, war das für mich genau die richtige Motivation, um nochmal einen Platz in der Nationalmannschaft anzugreifen“, sagt die 29-Jährige. Sie wollte unbedingt Teil dieses Großevents im eigenen Land sein.

Finals-Macher schauen besonders hin

Deutschland hatte zuletzt einige Erfahrungen mit Multisport-Events gesammelt – auf nationaler Ebene mit den Finals. Erstmals wurden 2019 zehn Deutsche Meisterschaften zeitgleich in Berlin ausgetragen. 2021 teilten sich Berlin, Braunschweig und die Rhein-Ruhr-Region das Event. In diesem Jahr war Berlin wieder alleinige Gastgeberstadt – von mittlerweile 14 Meisterschaften.

Kim Bui: Was vom Leistungssportleben bleibtMit mehr als nur sportlichem Interesse wird daher Hagen Boßdorf die Wettkämpfe in München vor Ort verfolgen. Der 57-Jährige ist als Koordinator für die Finals mitverantwortlich. „Die Budgets der European Championships und der Finals sind nicht ansatzweise zu vergleichen, dennoch ist das Zusammenspiel zwischen Sportverbänden, Fernsehsendern und einem übergeordneten Veranstalter sehr ähnlich. Deshalb können wir in München einiges lernen“, sagt Boßdorf, der in der Ausrichtung von Multisportevents die Zukunft der Sommersportarten sieht. „Ich bin überzeugt davon, dass es für alle kleineren Sportarten künftig noch deutlich schwieriger wird, mit Einzelveranstaltungen wahrgenommen zu werden. Das schaffen nur noch die großen Teamsportarten wie Handball.“

Auch das Fernsehen spielt eine wichtige Rolle

Wie bei den Finals und auch schon 2018 bei den European Championships wird das Fernsehen wieder ein wichtiger Faktor sein. Zwölf bis 13 Stunden im Hauptprogramm, dazu umfangreiche Dauerberichterstattung im Livestream – das ist das Angebot, das ARD und ZDF dem Publikum aus München unterbreiten. „Da fehlt nicht mehr viel zu dem, was wir bei Olympischen Spielen machen“, sagt Thomas Fuhrmann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, die auch die parallel in Italiens Hauptstadt Rom ausgetragene Schwimm-EM in ihr Liveprogramm integriert. Er unterschätzt aber auch nicht die Strahlkraft einer Heim-EM. „Das macht es für uns noch einmal größer“, sagt er.

Sabine Braun: Der perfekte Abschluss in MünchenDie Ausrichtung von Multisportevents hält auch der ZDF-Sportchef für das Zukunftsmodell im Sommersport. „Im Winter praktizieren wir dieses Modell, zwischen einzelnen Sportarten hin- und herzuschalten, an jedem Wochenende mit großem Erfolg.“ Die Wintersportstrecke sei die Blaupause für die Finals gewesen. Deren Erfolg habe genauso überrascht wie zuvor Glasgow/Berlin.

Olympia-Begeisterung soll in München wider geweckt werden

Fuhrmann tritt jedoch ein wenig die Euphoriebremse: Mehr Programm bedeute nicht automatisch besseres Programm. „Man muss immer genau schauen, was welchen Erfolg hat, und aufpassen, dass man gute Produkte nicht verwässert“, sagt er. „Aber ich bin überzeugt, dass München mit der Bezugnahme auf die Historie der Olympischen Spiele 1972 ein großer Erfolg werden wird.“

Natürlich setzt auch Organisationschefin Marion Schöne auf diesen Bezug. Ihr geht es nicht zuletzt darum, wieder Olympiabegeisterung zu wecken. Eine Bewerbung Münchens um die Winterspiele 2022 war an dem Veto der Bevölkerung gescheitert. „Man muss Vertrauen schaffen, das muss erst wiedergewonnen werden, und das ist auch ein bisschen unsere Mission“, sagt Schöne: „Wir versuchen zu zeigen, dass Sportgroßveranstaltungen mit Unterstützung der Bevölkerung möglich sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie nachhaltig positiv in Erinnerung bleiben.“