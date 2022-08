Röhler: „Wir Speerwerfer sind ein kleines bisschen sensibel“

Gina Lückenkemper ist die Erste. Wie sollte es auch anders sein. Die schnellste Frau des Kontinents scheint sich schon an ihre neue Rolle gewöhnt zu haben. Vorbei ist die Zeit der Vizeeuropameisterin, seit Dienstagabend ist die Soesterin Europameisterin über 100 Meter. Und bei der Pressekonferenz am Tag danach nimmt die 25-Jährige eben auch als Erste auf dem Podium Platz.

Im Münchener Olympiastadion war sie vor 40.000 frenetisch jubelnden Fans bei der Leichtathletik-EM, die als Teil der European Championships ausgetragen werden, in einem spektakulären und an Spannung nicht zu überbietenden Finale zum Titel gerannt. Auf den letzten Metern hatte sie mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht alles, was sie hatte, nach vorne und über die Ziellinie geworfen. Weil es so unendlich knapp war, musste das Zielfoto entscheiden: Mit einer Nasenspitzenlänge Vorsprung setzte sich Gina Lückenkemper in 10,99 Sekunden gegen die zeitgleiche Mitfavoritin Mujinga Kambundji aus der Schweiz und die Britin Daryll Neita (11,00) durch.

Vom Trainer zurechtgewiesen

Ihr Coach Lance Brauman hatte Lückenkemper kurz zuvor „noch einmal die Leviten gelesen“, einen technischen Fehler ausgemerzt. „Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft“, sagt sie. Gewiss, das Rennen geht nicht als das schnellste in die EM-Geschichte ein, aber sicherlich als eines der spektakulärsten. Lückenkemper krönte sich am Ende zur ersten deutschen Europameisterin über 100 Meter seit Verena Sailer 2010. „Ich hatte gespürt, dass es für eine Medaille reicht“, sagt Lückenkemper am Tag danach. Aber erst, als die kleine Deutschlandfahne auf der großen Anzeigentafel hinter dem ersten Platz aufgetaucht war, hatte sie Gewissheit.

Zusammengekauert und mit einer Deutschlandfahne bedeckt, die ihr zuvor Bronze-Diskuswerferin Claudine Vita um die Schulter gelegt hatte, schrie und weinte die Sprinterin, die für den SCC Berlin startet und ihren Lebensmittelpunkt in Bamberg hat, ihre Emotionen heraus. Gina Lückenkemper – seit ihrem EM-Silber 2018 Publikumsliebling – ließ die Laola durch das Stadion schwappen. „Ich habe mich schon gefühlt wie ein kleiner Rockstar“, sagt sie. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich viel aus solchen Emotionen ziehe. Das hat mich unfassbar motiviert.“

Lückenkemper blieb sich trotz aller Kritik immer treu

Es sind Sätze, wie man sie von Gina Lückenkemper kennt. Schnelle Frau mit schnellem Mundwerk – so eroberte sie 2018 die Herzen der Leichtathletik-Fans. Doch inzwischen hat sie sich weiterentwickelt, ist sie gereift. Lückenkemper ist nicht mehr der flippige, junge Shootingstar, der plötzlich EM-Silber um den Hals trägt und wirkt, als hätte er ein paar Mal zu oft an einer Batterie geleckt. Sie erscheint ruhiger, gelassener. Ihr Sieg in München ist auch eine große Genugtuung.

Nach dem EM-Silber in Berlin war ihre Karriere aufgrund von Verletzungen ins Stocken geraten. Sie sah sich immer häufiger Kritik ausgesetzt. Doch sie blieb sich treu, ging ihren Weg. „Man darf halt niemals einen Dickkopf unterschätzen, der so sehr an sich glaubt“, hatte Rebekka Haase, ihre Sprintkollegin, Freundin und Zimmerpartnerin, nach dem Rennen erklärt.

Mit acht Stichen genäht

Doch die Geschichte hat einen Haken – nein, ein Hinken. Am Tag nach ihrem großen Triumph humpelt Deutschlands Sprint-Star ein wenig. Bei ihrem spektakulären Zieleinlauf war Lückenkemper gestürzt. Mit dem Spike an ihrem rechten Fuß hatte sie sich das linke Knie aufgerissen. Weil es nicht aufhörte zu bluten, ging es statt auf die große Party ins Krankenhaus. Mit acht Stichen musste die Fleischwunde genäht werden. „Ich hatte mir das schon ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich schonmal einen EM-Titel gewinnen“, sagt Lückenkemper. Dabei kann sie aber schon wieder grinsen.

Für die deutsche Sprint-Staffel ist die Verletzung eine schlechte Nachricht. Bei der WM in Eugene (USA) hatten sie im Juli noch für Überraschungsbronze gesorgt. Nun kann Lückenkemper aufgrund der frischen Naht am Freitag im Vorlauf nicht antreten. Einen Start am Sonntag im Finale lässt sie offen: „Eine Garantie haben wir nicht. Aber ich möchte den Mädels auf jeden Fall den Rücken stärken können.“ Mit ihr würde eine Chance auf den Titel enorm steigen. Gina Lückenkemper weiß, wie man Erste wird.