Tischtennis-EM: Timo Boll findet langsam seinen Rhythmus

Zum Abschluss des Trainings übt Dimitrij Ovtcharov noch einmal sein Markenzeichen. Beim Rückhandaufschlag geht der Tischtennis-Nationalspieler tief in die Knie, den Ball hält er knapp vor sein Gesicht direkt vor die Tischkante. Der 33-Jährige ist wieder ganz bei der Sache. Hinter ihm liegt eine schwere Zeit. Erst bremste ihn eine Knöchel-Operation, dann brachte der Krieg in der Ukraine sein Leben aus der Bahn. Nach 13 Jahren sah sich der gebürtige Ukrainer zu einem Wechsel von seinem russischen Klub Fakel Orenburg zum TTC Neu-Ulm gezwungen. Seine Großmutter starb wenige Wochen nach ihrer Flucht aus Kiew in Deutschland. Tischtennis spielte für Dimitrij Ovtcharov lange keine Rolle. Doch nun ist er zurück. Bei der Europameisterschaft, die an diesem Wochenende als Teil der European Championships in München beginnt, gehört er im Einzel zu den Favoriten.

Herr Ovtcharov, hinter Ihnen liegt eine lange Leidenszeit. Beginnen wir mit einer naheliegenden Frage: Wie geht es Ihnen?

Dimtirj Ovtcharov: Mir geht es momentan wirklich gut. Mein Sohn Alexander ist auf der Welt und wird immer größer. Ich bin ganz, ganz stolz, jetzt Tochter und Sohn zu haben. Das gibt mir so viel positive Energie.

Die können Sie gebrauchen…

Ja, auch mein Fuß ist endlich wieder zu 100 Prozent belastbar. Sechs Monate habe ich konstant große Zweifel gehabt, wie das alles weiter geht, ob das überhaupt wieder richtig gut wird. Ich bin sehr froh, mich endlich wieder auf Tischtennis konzentrieren zu können. Mein Spiel ist wieder besser und stabiler geworden. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Vorher habe ich nur mit dem Fuß gehadert. Dann hat auch noch der Krieg in der Ukraine angefangen, meine Oma ist gestorben – da kam wirklich alles Schlechte zusammen.

Eine Oma zu verlieren, ist furchtbar…

Ja, vor allem so, wie es gelaufen ist. Sie war in Kiew ihrem Alter von 85 Jahren entsprechend bei bester Gesundheit. Sie hat im fünften Stock ohne Aufzug gelebt, sie war fit. Dann kam der Krieg. Wir hatten Glück, dass Bekannte sie mit nach Deutschland bringen konnten. Dann war sie hier, in einem Land, in dem man eigentlich alles hat, und ist innerhalb weniger Wochen gestorben.

Was ist passiert?

Sie ist bei der Reise gestürzt, davon hat sie sich nicht erholt. Es war am Ende einfach extremes Pech, den Umständen geschuldet. Deshalb war es eben sehr, sehr traurig.

Konnten Sie in Deutschland noch Zeit mit ihr verbringen?

Ja, sie war hier, hat mit meiner Tochter Emma den ganzen Tag gemalt, es genossen. Es war toll – nur leider zu kurz. Ein paar Jahre hier wären ihr wirklich zu wünschen gewesen. Wir hatten das alles schon geplant.

Hatten Sie ein gutes Verhältnis?

Ja, total. Als ich klein war, waren wir oft da. Auch jetzt haben wir jede Woche telefoniert – nur leider hatten wir uns zuletzt wenig gesehen.

Sie haben viele Freunde und Bekannte in der Ukraine: Wie ist der Austausch?

Alle Leute, mit denen ich spreche, haben die Hoffnung, dass der Krieg bald endet. Auch ich hoffe das täglich. Es ist unerträglich, das mitanzusehen.

Durch Ihre Kontakte haben Sie auch geholfen, den ukrainischen Nationalspieler Yaroslav Zhmudenko nach Deutschland zu holen.

Ja, ich habe ihn hergeholt, ihm die Wohnung vermittelt, in der seine Familie jetzt wohnt. Sie haben ein paar Taschen ins Auto gepackt und sind mit drei kleinen Kindern geflüchtet. Sie haben alles zurückgelassen. Das ist verrückt, dass man sowas hier erlebt.

Ist der Krieg oft Thema zwischen Ihnen?

Ein bisschen seltener als zu Beginn. Aber es ist in meinem Umfeld schon immer wieder Thema, weil viele Freunde von mir von der Situation schwer betroffen sind.

Für Sie hatte der Krieg auch berufliche Folgen: Sie haben Ihren langjährigen russischen Verein Fakel Orenburg verlassen, dessen Hauptsponsor Gasriese Gazprom ist. Ist Ihnen der Entschluss leicht gefallen?

Es war schon eine schwierige Entscheidung. Natürlich war sie am Ende alternativlos, in der Situation muss man ein klares Zeichen setzen. Auf der anderen Seite habe ich mit den Menschen in dem Verein 13 Jahre lang zusammengearbeitet, sie sind meine Freunde geworden. Sie haben mich und den Tischtennissport immer unterstützt. Die gucken jetzt auch in die Röhre.

Der Krieg ist auch für sie ein großer Einschnitt?

Ja, deren Lebenswerk – Tischtennis in Orenburg –, das sie seit 20 Jahren aufgebaut haben, ist halb kaputt. Die Stadt hat davon gelebt. Obwohl es auch Erstliga-Fußball gibt, war Tischtennis die klare Nummer eins. Viele Kinder und Parasportler sind in dem Verein aktiv – für sie tut es mir total leid. Es ist einfach schade, dass die Entscheidung, dass ein Krieg begonnen wurde, so viele Leute negativ beeinflusst. Natürlich ist das nicht zu vergleichen: Auf der einen Seite werden Leute umgebracht, schlimmer geht es gar nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es andere nicht auch trifft und ihr Leben beeinflusst. Der Krieg ist einfach für alle und alles schlecht.

Haben Sie noch Kontakt nach Russland?

Weniger als früher. Aber ich bin kein Mensch, der Leute plötzlich nicht mehr kennt, weil sie den falschen Pass haben. Auch sie sind am Ende Teil der Tischtennis-Familie. Und solange sich niemand positiv über den Krieg äußert, gibt es für mich keinen Grund, den Kontakt abzubrechen.

Auch ihr Freund und Orenburger Teamkollege Vladimir Samsonov, der in Deutschland lange für Borussia Düsseldorf gespielt hat, ist als Belarusse betroffen.

Vladi ist einer der angesehensten, nettesten und respektiertesten Spieler, die es gibt. Er ist mein Freund, unabhängig von der Nationalität. Das wäre ja absurd, wenn ich jetzt den Kontakt zu ihm abbrechen würde. Nur sehen das manche Leute leider nicht so differenziert.

Was halten Sie dann davon, dass russische und belarussische Sportler von Wettkämpfen ausgeschlossen wurden?

Solange ich denken kann, war es am Ende immer so, dass Sport Sport war. Sport kann aber auch ein Zeichen von Frieden, Verbindung und Annäherung sein. Vielleicht gibt es nächstes Jahr in meinem neuen Verein in Ulm einen russischen Trainer und einen ukrainischen Spieler – das wäre ein tolles Zeichen. Positionieren sich alle klar gegen den Krieg, sehe ich keinen Grund, die Leute auszuschließen. Wer aber den Krieg unterstützt, der sollte gesperrt und sanktioniert werden. Ganz klar. Das sind falsche Vorbilder, die im Sport nichts zu suchen haben.

Auch bei der EM werden keine russischen und belarussischen Athleten antreten.

Ja, sie sind nicht zugelassen. Das sind teilweise sehr junge Leute. 18, 19 Jahre alt, die gerade ihre Karriere starten. Denen wird der Lebensinhalt genommen. Für sie finde ich das sehr schade.

Ist Tischtennis für Sie eine Möglichkeit, sich von den all den schweren Themen der vergangenen Monate abzulenken?

Ja, total. Tischtennis ist meine Liebe in dem Sinn, dass ich das gerne mache und gerne hart trainiere.

Lässt sich das auch in Erfolg kanalisieren?

Das hoffe ich. Ich würde mir den EM-Titel wünschen – ich glaube, dass es möglich ist. Aber ich mache mir da keinen Stress.

Sie gelten als Perfektionist – haben Sie die Erfahrungen der letzten Zeit gelassener im Umgang mit Kleinigkeiten werden lassen?

Manches nimmt mich auf jeden Fall nicht mehr so mit wie vorher. Aber je mehr ich wieder zur Routine komme, desto mehr werde ich wohl wieder in alte Muster fallen. So ist der Mensch ja auch einfach gebaut.

Nachdem Sie im vergangenen Jahr in Tokio Bronze im Einzel und Silber im Team gewonnen haben, kommen Sie auf sechs Medaillen bei Olympischen Spielen. Kein Tischtennisspieler gewann mehr. Ihrem Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska gelang kürzlich ein Sieg gegen den chinesischen Dominator Ma Long. Timo Boll ist dies ebenso wenig gelungen wie eine Einzelmedaille bei Olympia – können Sie ihm im Team mittlerweile die lange Nase zeigen?

(lacht) Ach, Quatsch. Timo nimmt das alles mit einem Schmunzeln, der hat so viel erreicht. Er freut sich für jeden von uns ehrlich mit – das zeichnet ihn auch so aus. Der ist wie unser aller großer Bruder. Und wir freuen uns, dass er immer noch mit dabei ist. Ich glaube, auch wenn der momentan ein kleines Down hat, dass er weiter oben mitmischen wird. Ich sehe ihn auf jeden Fall als einen der Favoriten für die EM. Durch seine vielen Erfolge bei dem Turnier hat er einfach viel mehr die Ruhe weg als alle anderen. Ich kann mich glücklich schätzen, zweimal gegen ihn im Finale gewonnen zu haben.

Bei ihm hat man immer den Eindruck: Egal aus welcher Verletzung er kommt, am Ende spielt er immer um den Titel mit.

Ja, das war letztes Jahr bei der EM ja auch so: Ich war in super Form, er kam gerade wieder aus einer Verletzung. Und im Finale schlägt er mich dann. Aus dem Turnier habe ich vor Olympia noch mal viel gelernt. Das ist ein bisschen wie mit Rafael Nadal und Roland Garros – die EM ist einfach Timos Turnier.

Gibt es denn Konkurrenz aus anderen Ländern, die ihm gefährlich werden kann?

Es gibt mittlerweile wirklich viele sehr gute Spieler, die in der Lage sind, echt sehr stark zu spielen – aber genauso auch sehr schwach spielen können. Truls Moregard aus Schweden spielt einmal Weltklasse, holt WM-Silber und fliegt beim nächsten Turnier in der ersten Runde raus. So sind viele Spieler: Sie haben ein großes Potenzial, aber keine Stabilität. Ich bin gespannt, ob einer von ihnen sich dieses Mal durchsetzen kann oder doch wieder ein erfahrener Spieler oben steht.