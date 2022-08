Köln bei Fehervar gefordert - Keller: "Müssen nicht, aber wollen"

Di, 23.08.2022, 16.23 Uhr

Der 1. FC Köln träumt trotz der Niederlage im Hinspiel gegen den FC Fehervar weiter von dem Einzug in die Conference League. Richtig großen Druck verspürt Christian Keller allerdings nicht. "Wir müssen nicht, aber wir wollen", sagte der Geschäftsführer zwei Tage vor dem Rückspiel in Ungarn am Donnerstag.

