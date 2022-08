Deutschland-Tour: Zeitfahr-Weltmeister Ganna gewinnt Prolog

Weimar. Filippo Ganna ist der erste Spitzenreiter der diesjährigen Deutschland-Tour. Der Zeitfahr-Weltmeister gewann den Prolog in Weimar.

Der Italiener war nach 2,6 Kilometern zwei Sekunden schneller als Bauke Mollema aus den Niederlanden. Dritter wurde Titelverteidiger Nils Politt, der drei Sekunden mehr als Ganna benötigte.

Die Rundfahrt führt in diesem Jahr über fünf Tage und 710 Kilometer von Weimar nach Stuttgart. Die Königsetappe startet am Samstag in Freiburg und endet auf dem über 1200 Meter hohen Schauinsland. Die erste Etappe führt am Donnerstag innerhalb Thüringens über 171,7 Kilometer von Weimar nach Meiningen.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-503233/2 (dpa)