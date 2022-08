Petkovic kündigt Karriereende nach den US Open an

Mo, 29.08.2022, 08.23 Uhr

Andrea Petkovic wird nach den am Montag beginnenden US Open ihre Tennis-Karriere beenden. Das kündigte die 34-Jährige am Sonntag am Rande des Grand Slams in New York im Sportschau-Gespräch an. "Generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic.

