Lindner: G7 wollen Preisdeckel für russisches Öl durchsetzen

Fr, 02.09.2022, 16.23 Uhr

Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine wollen die G7-Staaten weltweit eine Preisobergrenze für russische Öllieferung durchsetzen. Es solle eine "breite Koalition" von Staaten gebildet werden, um die Maßnahme "dringend" umzusetzen, heißt es in einer nach Beratungen der G7-Finanzminister in Berlin veröffentlichten Erklärung.

Video: Sport, Wirtschaft und Finanzen