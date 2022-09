Fußballerinnen lösen mit Sieg in der Türkei das WM-Ticket

Bursa. Deutschlands Fußball-Frauen haben vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gelöst. Der EM-Zweite gewann das vorletzte Qualifikationsspiel in Bursa gegen die Türkei mit 3:0 (0:0) und hat mit 24 Punkten Platz eins in der Gruppe H sicher.

Felicitas Rauch per Handelfmeter in der 57. Minute, Klara Bühl (59.) und Lea Schüller (77.) erzielten die Tore für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Zum Abschluss der WM-Ausscheidung trifft die deutsche Mannschaft am Dienstag in Plowdiw auf Bulgarien.

© dpa-infocom, dpa:220903-99-618243/3 (dpa)