Moritz Wagner schwärmt von Bruder Franz: "Sein Spielstil ist beeindruckend"

Mo, 05.09.2022, 20.23 Uhr

Franz Wagner ist bislang der Shootingstar dieser Basketball-EM. Beim dritten Sieg im dritten Spiel legte der 21-Jährige gegen Litauen starke 32 Punkte auf. Sein älterer Bruder Moritz, mit dem Franz zusammen bei den Orlando Magic in der NBA spielt, schwärmt in den höchsten Tönen: "Sein Spielstil ist beeindruckend. Es sieht manchmal so aus, als wenn er das schon seit 10, 20 Jahren macht."

