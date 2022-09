"Herausragender Trainer": Terzic freut sich für Rose

Do., 08.09.2022, 14.53 Uhr

Noch vor wenigen Monaten haben Edin Terzic und Marco Rose beim BVB zusammengearbeitet. Nun stehen sie sich am Samstag an der Seitenlinie gegenüber. "Dass wir uns so schnell schon wiedersehen, damit hätten wir beide wohl nicht gerechnet", so Terzic, der Rose als "herausragenden Trainer und tollen Typen" bezeichnet.

Video: Sport