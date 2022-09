Nach EM-Rausch: Frauen-WM 2027 soll in vier NRW-Städten stattfinden

Fr., 09.09.2022, 18.53 Uhr

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 soll in vier Städten in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das kündigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag an. Erst 2011 hatte eine WM in Deutschland stattgefunden. Deutschland will sich gemeinsam mit den Nachbarländern Niederlande und Belgien um die Austragung bewerben.

