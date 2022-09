Licht und Schatten: DBB-Team zittert sich ins Viertelfinale

Sa., 10.09.2022, 20.24 Uhr

Was für ein Krampf! Die deutschen Basketballer haben die Pflichtaufgabe Montenegro glanzlos gemeistert und sogar kurz noch einmal um das EM-Viertelfinale zittern müssen. Nach der Festwoche in Köln mühte sich das Team um Kapitän Dennis Schröder im Achtelfinale in Berlin zu einem 85:79 (48:24).

