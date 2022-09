US Open: Swiatek triumphiert in New York

US Open: Swiatek triumphiert in New York

So., 11.09.2022, 10.23 Uhr

Iga Swiatek hat sich mit einem ungefährdeten Finalsieg bei den US Open zur dreimaligen Grand-Slam-Siegerin gekürt. Die 21 Jahre alte Polin gewann das Duell mit der sieben Jahre älteren Tunesierin Ons Jabeur mit 6:2, 7:6 (7:5) und triumphierte erstmals in New York.

Video: Sport