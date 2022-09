Weiss: Basketball in Deutschland in "besserer Position als vor vier Wochen"

So., 18.09.2022, 18.23 Uhr

DBB-Präsident Ingo Weiss ist nach der insgesamt erfolgreichen Heim-EM vorsichtig optimistisch für die Zukunft. Dass es Kapitän Dennis Schröder und Co. bis ins EM-Halbfinale schafften, könne dem Ansehen des Sports in Deutschland in jedem Fall helfen.

