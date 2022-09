Gosens verwundert über Bayern-Krise: "In der CL gehen sie ab wie Schmitz' Katze"

Di., 20.09.2022, 06.53 Uhr

Nationalspieler Robin Gosens ist über die jüngste Bayern-Krise in der Bundesliga überrascht. Noch vor wenigen Wochen hätten die Bayern in der Champions League "sein" Inter Mailand "überrumpelt und überrannt", berichtete Gosens. "Da gingen sie ab wie Schmitz' Katze." Bei der Ankunft der Nationalmannschaft in Frankfurt sprach auch Frankfurt-Keeper Kevin Trapp über die Auswirkungen der FCB-Flaute auf die DFB-Elf. Diese trifft am Freitag im Spitzenspiel der Nations League, Gruppe 2, auf Ungarn.

