Lieber Mittelstürmer: Havertz fällt Zehner-Rolle "schwerer"

Do., 22.09.2022, 10.53 Uhr

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz tut sich inzwischen als echter Neuner leichter. "Natürlich fällt es mir auf der Zehn etwas schwerer, weil ich bei Chelsea in den vergangenen eineinhalb Jahren eigentlich nur Mittelstürmer gespielt habe und das zwei komplett verschiedene Rollen sind", sagte der England-Legionär im kicker-Interview vor den anstehenden Länderspielen in der Nations League gegen Ungarn und in England.

