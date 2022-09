Nächste Niederlage für England: "Wird eine Menge Lärm geben"

Sa., 24.09.2022, 14.23 Uhr

Zwei Monate vor dem Start der WM kriselt es gewaltig bei den Three Lions - zumindest ergebnistechnisch. Nationaltrainer Gareth Southgate hat beim 0:1 gegen Italien zwar einen "Schritt in die richtige Richtung" gesehen, befürchtet jedoch, dass "eine Menge Lärm" auf das Team zukommen wird, bevor es am Montag im abschließenden Nations-League-Spiel gegen Deutschland geht.

