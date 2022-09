Charrs Kampfansage: "Werde Fury in vier Runden ausknocken"

Di., 27.09.2022, 16.53 Uhr

Profiboxer Mahmoud Charr glaubt an einen schnellen Sieg gegen Weltmeister Tyson Fury. Beim Duell um den WM-Gürtel nach WBC-Version am 3. Dezember in England will der 37 Jahre alte Wahl-Kölner seine große Chance nutzen - und Fury in vier Runden ausknocken.

