Länderspiele: Messi und Neymar auf Rekordjagd - Spanien im Finalturnier

Mi., 28.09.2022, 12.23 Uhr

Die beiden PSG-Superstars Messi und Neymar haben auch in der Länderspielpause für Furore gesorgt. Zudem fielen die Entscheidungen in der Nations League. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse zum Abschluss der letzten Länderspielpause vor der WM in Katar, die am 20. November beginnt.

Video: Sport