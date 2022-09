Ballack stärkt Nagelsmann: "Man sollte ihm Zeit geben"

Mi., 28.09.2022, 14.23 Uhr

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in der Krise den Rücken gestärkt. "Man muss ihm und den Bayern ein bisschen Zeit geben sich zu finden", sagte der 46-Jährige. Am Freitagabend empfängt der kriselnde Rekordmeister Ballacks anderen Ex-Klub, Bayer Leverkusen, in der Allianz Arena. Die Bayern-Krise ist für Ballack aber auch positiv für die Liga: "Das ist gesund."

