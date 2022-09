Popp lässt WM-Teilnahme offen: "Von Bauchgefühl geleitet"

Mi., 28.09.2022, 16.23 Uhr

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp will sich mit Blick auf ihre Teilnahme an der WM 2023 in Australien und Neuseeland noch nicht 100-prozentig festlegen. "Stand jetzt steht es auf meiner Agenda, das kann aber auch anders laufen. Ich bin extrem von Gefühlen meines Bauches geleitet", sagte die 31-Jährige in einer Medienrunde des VfL Wolfsburg.

Video: Sport