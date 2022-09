Terzic mit Reus-Update: Mannschaftstraining wohl ab "nächster Woche" möglich

Do., 29.09.2022, 16.23 Uhr

Kapitän Marco Reus soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund einsteigen. Die Außenbandverletzung sei "nicht so schlimm wie am Anfang befürchtet", sagte Trainer Edin Terzic. Der 48-malige Nationalspieler Reus war im Derby gegen Schalke 04 böse umgeknickt. Torwart Gregor Kobel und Offensivspieler Giovanni Reyna werden dem BVB am Samstag im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln aber fehlen.

