Offener Brief: Frauenrechtsbewegung fordert WM ohne Iran

Fr., 30.09.2022, 14.24 Uhr

Im Zuge der Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini hat die iranische Frauenrechtsbewegung Open Stadiums den Ausschluss des Iran von der WM in Katar gefordert. Geäußert wurde das Verlangen in einem an die FIFA und dessen Präsidenten Gianni Infantino gerichteten Offenen Brief.

