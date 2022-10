Medien: Ukraine könnte 2030 WM-Co-Gastgeber werden

Di., 04.10.2022, 16.23 Uhr

Kommt es in acht Jahren zu einem Fußballfest in der Ukraine? Laut dem britischen Sender SkySports soll das vom Krieg erschütterte Land in die gemeinsame Bewerbung von Spanien und Portugal eingebunden werden. Demnach könnten die Spiele einer Gruppe in der Ukraine stattfinden. Das Land hatte 2012 gemeinsam mit Polen die EM-Endrunde ausgerichtet. Neben Spanien, Portugal und womöglich der Ukraine gibt es allerdings weitere Anwärter auf die Ausrichtung der WM in acht Jahren. Der Weltverband FIFA will die WM auf seinem 74. Kongress 2024 vergeben.

